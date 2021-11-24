ТАСС: С-550 и С-500 поставят на защиту важных объектов РФ от гиперзвуковых целей

Зенитные ракетные системы С-550 и С-500 «Прометей» будут держать противокосмическую и противоракетную оборону стратегических объектов России.

ЗРС С-550 разработали на основе «Прометея», но она не заменит его, ведь новая ЗРС не совершеннее своей предшественницы, объяснил близкий к военному ведомству России источник.

«Перед новой системой поставлять несколько другие боевые задачи, чем у «Прометея». По силовым методам воздействия на угрожающие объекты также будет отличаться», — цитирует собеседника ТАСС.

Обе ЗРС будут стоять для прикрытия от гиперзвуковых целей стратегических объектов страны и отрабатывать абсолютно все имеющиеся на сегодняшний день цели».

Источник агентства также заверил, что при создании С-550 разработчики учитывали некоторые ее нереализованные концепции. Официального подтверждения предоставленной информации у ТАСС пока нет.