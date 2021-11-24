Правительство Крыма исключило возобновление подачи воды с Украины

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс сообщил, что правительство полуострова не будет ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу.

Недавно новый вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. По ее словам, Украина сделает так, чтобы «не было даже шансов» на появление воды. Она на этом не остановилась и подчеркнула, что Киев собирается достроить дамбу для сдерживания воды на полуостров.

Фикс во время беседы с РИА Новости посоветовал Киеву и дальше создавать препятствия и бороться с «ветряными мельницами». По его словам, полуостров не ставил и никогда не будет ставить вопрос для получения воды от Киева по этому каналу. Фикс подытожил, что эта вода должна остаться на Украине, раз власти этой страны переплюнули в своем варварстве «даже нацистов».