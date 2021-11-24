Полковник ВСУ Жданов: Вашингтон хочет сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу

Вашингтон специально нагнетает напряжение вокруг якобы имеющихся у Москвы военных планов против Киева для срыва переговоров России и Украины по Донбассу, написал в своей статье украинский военный Олег Жданов.

США, по его словам, планируют убить сразу двух зайцев. Вашингтон хочет помешать договоренностям России и Украины, а также оказать давление на Москву, отметил специалист. Бывший военный подчеркнул, что Белому дому важно не допустить заключение договора о каком-либо госсовете.

Жданов считает, что Вашингтон специально искажает информацию об «агрессии» Кремля, потому что не хочет покидать Украину, так как вложил в нее слишком много средств. При этом глава украинского государства Владимир Зеленский пользуется военной риторикой для хоть какого-то спасения собственного рейтинга. Специалист подытожил, что Белый дом занервничал на фоне планируемых переговоров.