Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин в своей статье попросил страны Запада ввести «адские» санкции в отношении России в случае войны с Украиной.

Климкин полагает, что глава российского государства Владимир Путин якобы «поймал кураж» в результате нескольких побед во внешней политике. По словам украинского дипломата, из-за этого Россия якобы может начать совершать «масштабные провокации» против Украины. Он при этом добавил, что Вашингтон и ЕС «работают на опережение» и готовят ответные меры.

Бывший министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Вашингтон обсуждает отключение Москвы от платежной системы SWIFT и ограничение нефтяного импорта в случае войны России с Украиной. Климкин также отметил, что он не в состоянии сообщить, когда и какое новое вооружение Киев получит от партнеров. Однако, по его словам, Белый дом обсуждает и этот вопрос.