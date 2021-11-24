Biznes Alert: Евросоюзу необходимо начать финансовую войну с Россией из-за Молдавии

Евросоюз должен начать политическую, финансовую и юридическую войну с Россией для якобы защиты Молдавии от влияния Кремля. Соответствующий материал опубликовало польское издание Biznes Alert.

Автор материала Войцех Якубик сообщил, что пришло время для упреждающего удара. По словам журналиста, это нужно сделать не танками, а с помощью политиков и денег. Если Варшава поможет Кишиневу, то Европа избавится якобы от точки дестабилизации на карте Союза, заявил пропагандист.

Якубик провел параллель между этими мерами с идеями государственного деятеля Польши Юзефа Пилсудского. Он в 30-х годах предлагал Парижу совершить нападение на Германию для предотвращения крупного военного конфликта.

По словам Якубика, Москва якобы пользуются долгами Кишинева перед российской компаний «Газпром» для влияния на молдавскую политику. Обстановку, по словам автора материала, усугубляет кризис газа в Европе.