Депутаты немецкой партии «Зеленые» осудили санкции США против «СП-2»

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. Об этом заявил депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Германии Омид Норипур.

По его словам, члены партии не могут понять, чего добивается Вашингтон применяя ограничительные меры к «друзьям, если они ведут дела с третьими сторонами». Также Норипур напомнил, что в немецкой партии «всегда боролась с этим трубопроводом».

«Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским», — сказал депутат.

Недавно США ввели новые санкции против «Северного потока — 2». Накануне ограничительные меры вступили в действие против компании Transadria и судна под флагом России Marlin, связанных с реализацией газопровода. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Белый дом и дальше продолжит вводить санкции.