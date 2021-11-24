Баранец: Киев всеми силами отвлекает внимание народа от энергетического кризиса

Власти Украины, которую предстоящей зимой ждет суровый энергетический кризис, запугивают население страны «российской угрозой», пытаясь отвлечь его внимание от собственной провальной политики.

Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал военный обозреватель «КП» полковник Виктор Баранец, который прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о планах США поставить Украине новую партию переносных ракетных комплексов Javelin.

По словам Баранца, CNN представляет собой «сливной информационный бачок», который, делая вид, что знает больше других, сливает из Белого дома и Пентагона информацию, которая зачастую оказывается враньем и блефом. Иногда, правда, СNN выдает и достоверную информацию.

«Вот, по данным телеканала, Америка, планирует поставить на Украину новую партию Javelin, Stinger, минометов, а также советников, — отмечает Виктор Баранец. — Понятно, что идет информационное военное давление на Россию. Все это подается в одном информационном русле — и Киев, и Вашингтон, и Европа денно и нощно орут, что не сегодня завтра Путин и Шойгу десантируют 76-ю дивизию на Киев, и так далее».

flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos

В России прекрасно знают об этой дешевой пропаганде, но тут важно понимать, что Киев и Вашингтон координируют свои информационные антироссийские планы.

Например, из Вашингтона на протяжении уже, наверное, пяти лет постоянно заявляют, что Россия «не сегодня завтра» нападет на Украину. Тоже самое постоянно повторяют и украинские политики и генералы.

«Более того, начальник Генерального штаба Украины уже скатился до такого маразма, что обозначил сроки – что Российская армия будет наступать уже в конце января, — подчеркивает Баранец. — Правда ни одного аргумента, ни одного доказательства народу своему этот пан военачальник не предъявил».

При этом обозреватель «КП» отметил, что начальнику Генштаба Украины должно быть известно, что в его стране в конце января жителям придется отапливать свои дома соломой, так как государству не хватит ни газа, ни угля, чтобы пройти отопительный сезон. А также на Украине из строя вышли чуть ли не две трети атомных электростанций. Таким образом страну ждет очень серьезный энергетический кризис.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«И вот чем тяжелее становится энергетическая ситуация на Украине, тем сильнее украинское руководство стремится перевести стрелки куда – на фронт, чтобы войной, каким-то конфликтом, какой-то провокацией отвлечь украинский народ от той бездарной политики, от того провала, который складывается на Украине», — отмечает Виктор Баранец.

Москва, по его словам, к подобным дешевым манипуляциям давно привыкла, и ее печалит лишь то, как Америка все усерднее старается превратить Украину в своего главного «антироссийского бульдога». И главное, заключил Баранец, что киевские брехуны уже много раз садились в лужу, пытаясь запугать мир «российской военной угрозой». Вот и сейчас они сами себя загоняют все в ту же грязную лужу брехни.