США поддерживают постоянный контакт с Украиной по вопросу ее оборонных потребностей

Соединенные Штаты участвуют в регулярных консультациях, касающихся Украины и ее оборонных потребностей. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Связан данный вопрос с мнениями о так называемом готовящемся «вторжении» России на Украину. Несмотря на все опровержения Кремля, западные СМИ продолжают публиковать подобные заявления. Конгресс США при этом уже призвал администрацию обеспечить Киев оружием и разведывательной информацией для противостояния Москве.

«Мы регулярно консультируемся и ведем диалог с нашими украинскими партнерами относительно их оборонных потребностей. На данный момент объявить или анонсировать нам нечего», — заявил Прайс.

Тем временем существует мнение, что Украина таким образом постепенно превращается в колонию Соединенных Штатов. Усилия Киева направлены на то, чтобы «забирать хлам» из США, а не развивать собственный военный комплекс, считают эксперты.