США заявили о готовности «без колебаний» противостоять России по Украине

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что США будут без колебаний действовать против России по вопросу Украины.

Он сообщил, что с самого начала работы администрации Джо Байдена была продемонстрирована готовность и способность использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России. США не будут колебаться при использовании данных инструментов в будущем.

Прайс также заявил, что Вашингтон ведет с Киевом постоянный диалог насчет его «оборонных потребностей». Сейчас Госдеп не может анонсировать в этой области каких-либо событий.

Также США в ближайшие дни проведут консультации с союзниками. В том числе Вашингтон обсудит с НАТО ситуации вокруг России и Украины, чтобы «ясно дать понять нашу обеспокоенность», подчеркнул представитель Госдепа.