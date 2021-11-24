Украина проведет военные учения около границы с Россией

Украинские военные проведут учения в Харьковской области на границе с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.

По его словам, военные тренировки будут проведены на следующей неделе. Также Скакун отметил численность составов подразделений — более трех тысяч человек «в боеспособном состоянии». Ранее глава украинского МИД Денис Монастырский анонсировал аналогичные учения на границе с Белоруссией.

«Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения», — заявил и.о. главы Харьковской области.

В июле текущего года Верховная рада приняла закон об основах национального сопротивления. Он предлагает максимальное привлечение граждан страны к обеспечению ее безопасности. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.