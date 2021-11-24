Белый дом будет и дальше вводить санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон продолжит вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление во время беседы с журналистами сделал представитель государственного департамента Нед Прайс.

Представитель госдепа во время брифинга заявил, что американское правительство продолжит «следовать закону и реализовывать закон о защите энергетической безопасности Европы». По словам Прайса, власти США также в случае необходимости будут вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода.

Закон «О защите энергетической безопасности Европы» предполагает введение санкционных пакетов в отношении организаций, связанных с возведением российского газопровода. При этом Вашингтону необходимо на регулярной основе предоставлять отчетность перед Конгрессом США по данному вопросу.