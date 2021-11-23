Горкомтранс Петербурга: рост цен на проезд для туристов позволит горожанам сэкономить

Председатель комитета транспорта Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что повышение стоимости проезда в городском метро является полностью оправданной и пойдет лишь на пользу петербуржцам.

Стоимость проезда по разовым билетам и жетонам («гостевым») будет увеличена. Поляков отметил, что такая мера обусловлена ростом инфляции и стремлением властей города заставить платить туристов за проезд больше, чтобы петербуржцы могли сэкономить.

«Льготы для жителей — это "Подорожник", это в том числе мотивационная программа, которая у нас вместе с НСПК (национальная система платежных карт, прим. ред.) платежной картой "Мир", Единая карта петербуржца, это наш совместный проект города и НСПК», — передают «Невские новости» слова чиновника.

Председатель комтранса при этом отметил, что оформить «Единую карту петербуржца» может оформить любой россиянин — вне зависимости от того, где он зарегистрирован. Открыть банковскую карту «МИР» и с ее помощью оплачивать проезд могут даже трудовые мигранты.