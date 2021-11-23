«Молдовагаз» получит деньги на выплату долга «Газпрому» от властей Молдавии

Компания «Молдовагаз» получит средства для погашения долга перед российским «Газпромом», заявил на пресс-конференции молдавский министр инфраструктуры и регионального развития, вице-премьер Андрей Спыну

По словам чиновника, Комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила госкомпании «Энергоком» 1,7 млрд леев (97 млн долларов). Большая часть этой суммы будет потрачена на платежи за потребление газа.

«Из этой суммы около 300 млн леев были потрачены на покупку газа в октябре. Оставшиеся 1,4 млрд леев будут направлены для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз», — сообщил Спыну.

По словам вице-премьера, проект решения о выделении средств на прошлой неделе представил в парламент республики Минфин Молдавии. Законодатели одобрят его в финальном чтении в четверг, 25 ноября, считает Спыну.