Аксенов предложил болгарскому президенту приехать в Крым

Визит болгарского лидера Румена Радева в Крым позволит ему лично убедиться в отсутствии «аннексии». Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Болгарский президент Румен Радев недавно сообщил, что «в политике есть реалии». Он также указал на принадлежность Крыма России. Однако политик отметил, что возвращение полуострова в состав России якобы является «нарушением международного права». Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер в ответ пригласил Радева в регион.

Аксенов подчеркнул, что поддерживает предложение болгарской общины о приглашении президента в регион. По словам главы Крыма, русский и болгарский народы связаны традиционно дружескими отношениями, общей историей и православной верой. Приглашение является хорошей возможностью «насладиться уникальной природой» Крыма и гостеприимством региона, а также познакомиться с историей полуострова, считает Аксенов.