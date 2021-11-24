Sohu: сумасшедшие политики в США думают запугать РФ, установив ядерные бомбы на F-35

Соединенные Штаты Америки, стремясь сохранить статус гегемона, демонстрируют готовность вести борьбу с так называемыми враждебными странами. С этой целью они проводят провокационные учения по нанесению ядерных ударов по территории России.

Об этом пишут авторы китайского издания Sohu, напоминая о провокационных действиях американцев у российских границ, и в том числе о проведенных недавно испытаниях по нанесению ядерного удара истребителями F-35.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ноябре текущего года десять стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США отработали применение ядерного оружия против Российской Федерации.

Комментируя эти слова российского министра, авторы Sohu отмечают, что США не откажутся от ведения борьбы со странами, которые они называют враждебными, так как хотят сохранить за собой статус гегемона. Не так давно ВВС США провели серию летных испытаний нового истребителя-невидимки F-35A, проверяя можно ли использовать его для переноски ядерных бомб. Командование американской боевой авиации считает, что F-35A могут стать истребителями стратегического значения, так как из них будет создана эффективная система ядерного удара.

По мнению китайского военного эксперта Чжана Сюэфэна, порог применения ядерного оружия сильно понизится после того, как США поставят на вооружение стратегические истребители пятого поколения F-35A Lightning II, вооруженные бомбой B61-12. А если Пентагон примет решение оснастить эти истребители водородными бомбами, мир окажется подвергнут страшному риску, так как возрастут шансы ядерных ошибок, предупреждает Сюэфэн.

wikipedia.org / US government DOD and/or DOE/Общественное достояние

Также китайские эксперты задаются вопросом, какую страну США считают настолько серьезным противником, чтобы использовать против нее комбинацию из новейшего истребителя и главной бомбы. Есть вероятность того, что «заряженные» ядерным оружием самолеты будут развернуты Вашингтоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, откуда они смогут грозить Китаю. Но, по мнению авторов Sohu, главной целью Штатов станет Россия, имеющая сопоставимый с американским ядерный арсенал.

«Несмотря на нынешние напряженные отношения между Китаем и Соединенными Штатами, комбинация истребителя F-35A и тактической ядерной бомбы необходима для атаки на российские командные пункты», — говорится в статье, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Китайские эксперты считают, что, по плану американских военных, они смогут использовать истребители F-35A для доставки ядерной бомбы B61-12, чтобы помешать командованию тактическими ядерными силами России нанести ответный удар по США.

«Политики в Соединенных Штатах действительно сумасшедшие. Использовать тактическое ядерное оружие для запугивания России равноценно собственной гибели. Россия не та страна, над которой позволено так издеваться», – отмечают при этом китайские аналитики.

Москва, по их убеждению, в любом случае найдет силы для ответа на ядерную атаку, и тогда обе ядерные державы – и Россия, и США – понесут колоссальный урон.