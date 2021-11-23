Книгу «Женщина в Берлине» признали экстремистской на территории РФ

Абаканский городской суд признал книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине» экстремистской.

Произведение повествует об изнасилованиях солдатами Красной армии гражданок Германии, которые якобы совершались с апреля по июнь 1945 года. Первый экземпляр был издан в США. На тот момент автор предпочел остаться неизвестным. Произведение позиционировалось как дневник жительницы Берлина, которая была свидетельницей происходящего, повествование велось от первого лица.

Позже автор книги свою личность раскрыла. Оказалось, что писательница до начала своей творческой карьеры работала в нацистской газете «Атака», основанной министром пропаганды Йозефом Геббельсом, и открыто разделяла позицию гитлеровцев.