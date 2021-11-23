Президента Украины Владимира Зеленского на данный момент поддерживает молодое поколение, которое не обладает навыками мышления. С таким мнением выступила адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Она прокомментировала сроки правления действующего главы государства. Журналисты издания «Украина.ру» поинтересовались у адвоката, сколько еще Зеленский пробудет на посту президента. В ответ адвокат Монтян раскрыла неудобную правду о рейтингах политика.

«Но падение рейтинга уже началось, и оно не остановится. Падение Зелибобика будет вниз, на самые камешки, очень-очень болезненным. В какой-то момент, как обычно, точка невозврата перейдена, и начинается уже неконтролируемое падение. Думаю, что очень-очень скоро», — подчеркнула общественный деятель.

Президента сейчас поддерживает молодежь. Она не вдумывается в события, происходящие в стране, а «покупается» на яркое шоу президента, уверена Монтян.

«И вопрос только в том, когда все это, вся эта массированная информационная атака наконец-то достучится до отсутствующих мозгов всех этих малолеток, которые до сих пор поддерживают Зелибобика и как минимум считают его меньшим из зол», — добавила собеседница издания.

Ранее политолог Ростислав Ищенко предсказал дальнейшее падение уровня поддержки украинского лидера среди населения. По словам эксперта, реальный рейтинг Зеленского находится в районе 15-19%.