Наследница Ванги предсказала начало войны в ближайшем будущем

Российские журналисты разыскали во Франции наследницу легендарной предсказательницы Ванги. Девочка по имени Каеде Убер рассказала, с чем столкнется мир уже в ближайшем будущем.

Юная ясновидящая обладает генетическим недугом. Однако, по словам ее матери, она способна предсказывать будущее, исцелять людей и слышать голоса умерших. Своими прогнозами она поделилась с автором передачи «Ванга возвращается» Андреем Куницыным. Каеде считает, что на текущий момент мир стоит на пороге большой войны, которая должна начаться в одной из малоразвитых стран.

Жуткое предсказание взбудоражило умы общественности. Эксперты предположили, что такой страной может стать Северная Корея, лидер которой открыто угрожал Соединенным Штатам развязать ядерную войну.

Подобный сценарий развития событий, согласно пророчеству, приведет Землю к множественным военным конфликтам. Однако человечество сможет найти выход из сложившейся ситуации. В конечном итоге на планете воцарится мир, резюмировала Убер.

Ранее наследница Ванги уже делала предсказание об исходе извечного противостояния России и Запада. Двенадцатилетняя девочка заявила, что Москве удастся добиться отмены всех санкционных ограничений и укрепить свое положение на мировой арене.