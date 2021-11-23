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Итальянскому сенатору Петрочелли угрожает отставка за твит про Россию

Политика
Итальянскому сенатору Петрочелли угрожает отставка за твит про Россию

Члены правящей коалиции Италии из Демократической партии требуют отправить в отставку сенатора Вито Петрочелли.

Его пост в Twitter сочли пророссийским. Поводом стало сообщение Петрочелли на тему итальянского издания La Repubblica и его статьи о России. На нее отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, отправив ответ главреду издания Маурицио Молинари. Дипломат назвала материал наглой ложью.

Петрочелли в свою очередь опубликовал пост с риторическим вопросом, который и стал камнем преткновения между сенаторами.

«Может ли главный редактор La Repubblica Маурицио Молинари вбивать клин в отношения Италии и России?» — спросил сенатор.

Депутат Лиа Куартапелле раскритиковала этот твит, потребовав объяснений от коллеги.

Ранее Молинари отреагировал на заявление Захаровой. По словам журналиста, он направил ответ на критику лично представителю МИД РФ.

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