Евросоюзу стоит поддерживать функциональные двусторонние отношения с Россией, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом финский лидер заявил во время выступления в Берлинском университете имени Гумбольдта, подчеркнув, что отказ Брюсселя от диалога с Москвой ослабляет положение Евросоюза и делает его «менее значимым». В качестве примера взаимовыгодного сотрудничества он привел отношения Финляндии и РФ.

«Для Финляндии необходимо поддержание функциональных двусторонних отношений с Россией, но конструктивный диалог не противоречит твердой защите наших интересов и принципов в этих отношениях. Это должно быть возможным и для Евросоюза», — цитирует Ниинисте «ПолитРоссия».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В конце октября Владимир Путин и Саули Ниинисте встретились в Москве, чтобы обсудить сотрудничество государств в Арктике. От совместной работы Москвы и Хельсинки будет зависеть судьба борьбы с изменениями климата, к необходимости которой пришло все международное сообщество. Сообщалось, что российский президент использовал в разговоре с коллегой финские слова.