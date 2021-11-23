Global Times: Китай пригрозил «прихлопнуть» Литву как муху

Китай может «прихлопнуть Литву как муху», государство не должно оказывать ей повышенного внимания, сообщили журналисты газеты Global Times на фоне открытия представительства Тайваня в Вильнюсе.

По их словам, Литва является «просто клоуном», который изображает храбрость и лояльность. В статье газеты также говорится, что Китаю необходимо больше времени уделять силам, которые стоят за Литвой, а именно — ЕС и США. Так журналисты Global Times предрекли стране ответ на открытие представительства Тайваня.

«Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством», — пишут журналисты.

Они отметили, что Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Global Times пишет, что это должно заставить Литву почувствовать ущерб и показать ей статус Китая в качестве великой державы. В то же время, наказание не должно ставить под угрозу интересы и стратегию КНР на международной арене в целом.

Ранее китайская сторона понизила уровень дипломатических отношений с Вильнюсом на фоне открытия представительства Тайваня в Литве. МИД КНР напомнил, что неоднократно призывал государство не нарушать своих обязательств. Однако Литва решила проигнорировать позицию Пекина и считаться с общими интересами, создавая «дурной международный прецедент».