Читатели Twitter высмеяли побег Байдена от журналистов после пресс-конференции

Ролик с участием президента США Джо Байдена набирает популярность в Сети.

Ранее телеканал CBSN вел трансляцию выступления Байдена в Белом доме. Американский лидер говорил о внутренней политике, а в конце поблагодарил собравшихся и спешно ретировался, когда журналисты стали заваливать его вопросами и шуметь. В этот момент в зале заиграла музыка, под которую политик покинул трибуну.

Читателей Twitter позабавила странная выходка Байдена, а кто-то даже сравнил эту сцену с переходами в сериале.

«Байден просто включил "музыку из лифта", чтобы заглушить вопросы прессы», — написал один из читателей.

«Аудиодорожка записанного смеха подошла бы лучше», — предложил другой комментатор. «Звучит, как музыка во время ожидания при звонке в компанию», — заключил еще один юзер.

Ранее политолог Кирилл Казаков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что Байден собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он отметил, что кроме Байдена у Демократической партии США нет более подходящего кандидата. Также он напомнил о резком падении рейтинга американского лидера, передает телеканал «360».