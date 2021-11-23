Экс-наставник «Зенита» Петржела назвал Дзюбу медленным футболистом для ЛЧ

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба слишком медленный для Лиги чемпионов, но ему необходимо проявить себя в Швеции. Об этом заявил экс-тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела.

Экс-наставник «Зенита» отметил, что скептически относится к возможному появлению Дзюбы в основном составе петербургской команды на этот матч.

«Что касается Дзюбы, то, конечно, ему надо себя показать в Швеции. Но в чемпионате России ему играть легче. В Лиге чемпионов, когда надо показать свое мастерство, ему сложнее. Я боюсь, что он будет медленным, если сыграет. Он медленный в Лиге чемпионов», — приводил слова чешского специалиста РИА Новости.

Подопечные Сергея Семака 23 ноября сыграют в гостях с «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у петербуржцев три очка, они идут на третьей строчке в своем квартете.