Леонков рассказал, как Украина может использовать полученные от США катера Island

США нашли более выгодное отслужившим свой срок в американских ВМС и предназначенным на списание катерам типа Island – продали их Украине под видом обещанной военной помощи.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя сообщение украинских Военно-морских сил о том, что страна получила от США два патрульных катера типа Island.

«На борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США, на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы"», — говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины, опубликованном в социальной сети Facebook.

Там же отмечается, что катера будут надлежащим образом подготовлены к эксплуатации, после чего на них поднимут украинские военно-морские флаги, и новые единицы ВМС Украины приступят к «обеспечению морской безопасности в Азовском и Черном морях».

О том, что собой представляют переданные Украине в рамках военной помощи патрульные катера в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Алексей Леонков, по словам которого боевые возможности данных судов весьма ограничены.

«Эти катера уже, в принципе, отслужили свой срок в Военно-морских силах США и должны были попасть под списание. Но им нашли более выгодное применение – их продали Украине за счет той военной помощи, которую оказывают США Киеву. Отдали их, конечно, не в лучшей комплектации. Но даже если бы осталась старая комплектация, то кроме как для выполнения задач по патрулированию побережья в территориальных водах, ни на что эти катера не годятся…», — сообщил эксперт.

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Для украинских предприятий, добавил Леонков, ремонт старых американских катеров станет непростой задачей, и не факт, что они с этой задачей справятся.

До сих пор не ясно, какими силами украинские предприятия будут восстанавливать и переоснащать эти катера, и когда планируют закончить ремонт.

«Мы знаем, что был у них ракетный крейсер "Украина", который они так и не доделали… Но ради каких-то провокаций эти катера тоже сгодятся», — отметил эксперт.

Напомним, в 2018 году Соединенные Штаты Америки в рамках программы продажи другим странам неиспользуемой военной техники уже передали Украине два катера Island, предназначенных для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах. Помимо Украины, Америка продала старые катера Island также Грузии, Коста-Рике и Пакистану.