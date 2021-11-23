Политолог Кошкин назвал бесчеловечными угрозы посольства США о чрезвычайных ситуациях в РФ

Политолог Андрей Кошкин раскритиковал обращение посольства США в Москве к живущим в России американцам.

Ранее на сайте диппредставительства появился пост, где американцам, живущим в РФ, порекомендовали подготовить доступные проездные документы, проработать план по обеспечению собственной безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, когда невозможно будет рассчитывать на помощь Правительства США. Им также предложили пройти регистрацию в специальной программе, которая поможет искать США своих граждан, пишет «ПолитРоссия».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин возмутился странной публикации и назвал эти угрозы бесчеловечными. Также он раскрыл тайный замысел заявлений со стороны США.

«Это нагнетание психологического напряжения в России. Так они пытаются сформировать у живущих в РФ людей враждебное отношение к государству и власти», — высказался эксперт.

По мнению Кошкина, США активно работают в формате гибридной войны для осуществления этого плана. Эскалация исходит от Вашингтона, который стремится довести напряжение в отношениях с Москвой до максимума, заключил эксперт.

Ранее в Кремле заявили, что введение новых санкций США в отношении компаний, принимавших участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», скажется на попытках наладить диалог между Москвой и Вашингтоном. Поведение американских властей в таких условиях незаконно и неправильно, передает телеканал «360».