Читатели Le Figaro назвали заявление главы МИД Франции о России цинизмом

Заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, сравнившего Россию с «невыносимым соседом, который раздражает и не собирается съезжать», спровоцировало бурную реакцию читателей газеты Le Figaro.

Ранее в эфире телеканала RTL Ле Дриан сравнил Россию с «невыносимым соседом». По словам министра иностранных дел, он обеспокоен «присутствием» войск РФ на границе с Украиной. Он также призвал президента Владимира Путина оказать давление на Белоруссию из-за ситуации с мигрантами.

Пользователи Сети отметили, что соответствующие высказывания в адрес Российской Федерации являются беспочвенными и никак не оправдывают ошибок французского внешнеполитического ведомства. Таким образом читатели французской газеты раскрыли неудобную правду об упреках Парижа в отношении Москвы.

«Почему в последнее время мы постоянно слышим, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира?» — поинтересовался один из комментаторов. «Необходимо прекратить бред. Это цинизм — говорить о Кремле в рамках французской повестки. Путин защищает интересы своей страны, а (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон и его европейские друзья — интересы глобального либерализма», — добавил другой читатель.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Ле Дриан и руководители оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли провели переговоры в Париже. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, Украину, Ливию, Афганистан, а также отношения России с ЕС и НАТО.