Новые санкции США против «СП-2» оказались политическим маневром Байдена

Новые ограничения, введенные Соединенными Штатами Америки, едва ли смогут отодвинуть сроки ввода в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2», и возможно, администрация Джо Байдена, так все и задумала.

Такое предположение в разговоре с «РЕН тв» высказал американский политолог Брюс Маркс, по словам которого новые санкции Вашингтона против «Северного потока – 2» оказались настолько незначительными, что никак не повлияют на запуск газопровода в работу.

«Санкции, принятые сегодня, очень незначительные. Это санкции против судна, которое принадлежит Российской Федерации. Эти санкции не приостановят запуск «Северного потока – 2» и его реализации», – уверен эксперт.

Президент США Джо Байден, по его словам, решил не препятствовать реализации российско-немецкого проекта, чтобы не портить отношения с Германией, так как его об этом просила покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель. Поэтому срок запуска газопровода в эксплуатацию не изменится из-за новых санкций Вашингтона.

Федеральное агентство новостей /

«На самом деле есть некие проблемы в Германии, правительство Германии затянуло с подписанием неких документов для полноценного запуска газопровода, — отметил американский политолог. — Больше это напоминает какой-то политический маневр Байдена, который хочет показать свою демократическую повестку, что он жесток с Россией, вся та же повестка, связанная с истерией вокруг России в период правления Трампа».

Напомним, в санкционный список США оказались включены два судна и компания Transadria.

Как заявил ранее по этому поводу российский политолог Марат Баширов, веденные Соединенными Штатами Америки санкции стали «костью», которую Вашингтон бросил Украине и политикам, занимающим по отношению к Москве жесткую позицию.