Погребинский: Байка о российском вторжении на Украину выгодна Зеленскому

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что нагнетание обстановки на российско-украинской границе играет на руку президенту Владимиру Зеленскому, чьи рейтинги резко упали. Заявления США о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину эксперт назвал «байкой», подчеркнув, что в этом вопросе администрация Зеленского подыгрывает американцем.

Слухи, ранее распространенные американскими СМИ и политиками о планируемом нападении России на соседнюю страну, должны консолидировать украинцев вокруг «вождя и лидера нации», считает политолог. Однако сейчас Москве невыгодно обострение конфликта с Украиной — это касается не только ситуации с запуском «Северного потока — 2», который в случае эскалации могут отложить на неопределенный срок, но и общеполитической ситуации в целом.

«Сценарии развития ситуации будут зависеть от того, разрешится ли на Украине энергетический кризис. Если коллапса не будет, то эта истеричная волна спадет, и все вернется на круги своя. В противном случае я допускаю вероятность военной провокации со стороны Украины. За этим может последовать жесткий локальный ответ Москвы. Но я убежден, что Россия не будет ввязываться в полномасштабный конфликт», — отмечает Погребинский в комментариях изданию «Взгляд».

При этом политолог не исключает, что «будут уничтожены только те, что был причастен к провокации». После этого начнутся переговоры, а проблема дальнейшей эскалации будет снята с повестки дня.

Подробнее о скандале с «российским вторжением» на Украину и его значении для отношений Европы и РФ — в нашей статье.