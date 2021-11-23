Трамп подверг Байдена критике за рост цен на бензин на внутреннем рынке США

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз жестко подверг критике нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

На этот раз американскому лидеру досталось за сферу энергетики. По словам Трампа, при Байдене США находятся «во власти ОПЕК», а цены на бензин на внутреннем рынке продолжают расти.

«Год назад мы были энергетически независимыми, а теперь находимся во власти ОПЕК, и бензин продается по семь долларов в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?» — возмутился бывший президент.

Трамп добавил, что он три года назад «до самого верха» заполнил стратегические запасы нефти США, которые предназначены для войны или других чрезвычайных ситуаций. Он выразил уверенность, что скоро Байден может объявить «об атаке» на эти резервы, желая искусственно сбить рекордно высокие цены на нее.

Ранее американский журналист и обозреватель Майкл Бом перечислил факторы, при которых возможно переизбрание Дональда Трампа на пост президента США. По мнению журналиста, это произойдет при условии, что рейтинг Байдена продолжит снижаться, передает телеканал «360».