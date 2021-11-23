Фонд борьбы с репрессиями узнал об ошибках французского суда в деле Боднарчук

Адвокат Эдуард Марсьяль, защищающий во французском суде незаконно осужденную Софию Боднарчук, рассказал главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэраде о недочетах стороны обвинения.

Марсьяль подчеркнул, что доказательства вины Боднарчук являются косвенными свидетельствами, так как основаны на словах умершего человека — Евы Руксель. По словам юриста, эти показания не могут быть объективными, поскольку отражают озабоченность матери по отношению к сыну — Кевину Рукселю.

«А поскольку он был "хорошим сыном", они не могли представить, что это нехороший сын, который решил испортить отношения со своими родителями, а что обязательно был кто-то, кто оживил их озабоченность в очень неблагоприятном ключе», — добавил Марсьяль.

По мнению адвоката, у супруга Софии Боднарчук Кевина Рукселя был мотив, чтобы ограбить своих родителей. Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что у Рукселя сильно выражены расстройства личности, которые влияют на его поведение, подчеркнул Марсьяль. Он также считает, что у Софии не было мотива грабить или убивать родителей мужа.

Правозащитники ФБР ранее отметили, что французские судьи и обвинители выражали предвзятое отношение к Софии Боднарчук в ходе процесса. Разбирательства длились более четырех лет, пока в ноябре 2018 года присяжные не вынесли приговор Боднарчук и Рукселю, который в последний момент обвинил девушку в соучастии в убийстве родителей. При этом доказательств вины Боднарчук представлено не было, а стратегия обвинения строилась лишь на показаниях супруга, выдумавшего более восьми различных версий случившегося.