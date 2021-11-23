Молдавия оказалась в нулевой переговорной позиции после предупреждения «Газпрома»

Молдавии не у кого покупать газ, кроме как у России, так как попытки договориться с Украиной и Румынией о поставках топлива к успеху не привели. Это значит, что у Молдавии не просто слабая, а нулевая переговорная позиция.

Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя ситуацию с поставками Молдавии российского газа.

Напомним, ранее «Газпром», предупредил, что он перекроет поставки газа Молдавии, если та не оплатит топливо, дав двое суток времени на раздумье. В ответ компания «Молдовагаз» заявила, что привлечет к решению данного вопроса власти страны.

При этом совсем недавно – в конце октября – Москва и Кишинев заключили новый пятилетний контракт на поставки газа взамен закончившегося договора.

Как заявили в компании «Газпром», что Молдавии было предложено приобретать газ по рыночным ценам, однако Кишинев требовал льготных условий.

vk.com / Игорь Юшков

Однако, рискуя остаться к началу зимы вообще без поставок газа, Молдавия согласилась заключить контракт сроком на пять лет на предложенных «Газпромом» условиях, которые предполагают рыночную формулу расчета цены и независимый аудит накопленного Молдавией долга за газ с обязательной выплатой этого долга.

С 1 ноября Молдавия начала получать топливо по новому договору, но спустя три недели «Газпром» не получил положенной ему по договору оплаты и выставил ультиматум, пригрозив через два дня полностью остановить поставки топлива.

«Логика такая: если вы не платите даже за текущие поставки газа, то как вы будете расплачиваться с нами по долгу? И вы, получается, и долг нам не собираетесь отдавать? У Молдавии нулевая переговорная позиция», — заявил по этому поводу Игорь Юшков.

При этом эксперт напомнил, что Молдавия, накопившая приличный долг за газ, раньше сама требовала, чтобы ее перевели на такую систему оплаты газа, при которой стоимость топлива привязана к спотовым рынка. Однако потом, когда цены на газ на спотовых рынках резко выросли, Кишинев прямо во время переговоров по новому контракту дал заднюю, заявив, что на таких условиях покупать газ будет слишком дорого.

«Альтернативных поставщиков нет, попытки купить газ в Румынии и на Украине ничем не увенчались, там им все предложили цены еще выше, чем предлагает «Газпром»», — напомнил Юшков.

gazprom.ru / Официальный сайт ОАО «Газпром»

При этом глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что задержка с оплатой газа произошла из-за дефицита платежного баланса, так как закупочная цена выросла в шесть раз.

В первом квартале текущего года, напомнил Чебан, Молдавия покупала у «Газпрома» газ по цене 150 долларов за тысячу кубометров, а в октябре и начале ноября за тот же объем уже пришлось платить 800 долларов. И эту разницу, по словам главы компании, «Молдовагаз» попросит компенсировать правительство Молдавии.