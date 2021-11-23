Инцидент с остановкой часов Сергея Лаврова на бизнес-форуме попал на видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в нестандартной ситуации на форуме, посвященном российскому предпринимательству. У дипломата остановились часы, его реакцию запечатлели на видео.

Глава МИД России принял участие в форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством». На мероприятии также присутствовал глава отечественного союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он начал рассказывать, как будет проходить форум. В этот момент у Лаврова остановились часы. Пока руководитель РСПП выступал, дипломат пытался поправить устройство. Инцидент попал на видео.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства сделал на бизнес-форуме заявление о вакцинации «Спутником V». Прививку российским препаратом поставили миллионы людей в стране и за рубежом, подчеркнул он.