Глава СК Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что звезда российской рэп-сцены Алишер Моргенштерн торгует наркотическими веществами в социальных сетях.

Соответствующие слова прозвучали в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи. А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и [говорим о том, что] права человека нарушать нельзя», — заявил Бастрыкин.

Команду рэпера подозревают в пропаганде паразитирующего образа жизни и девиантного поведения. Также есть подозрения, что они могут заниматься торговлей запрещенными на территории РФ наркотическими веществами.