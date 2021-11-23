Два человека погибли при взрывах на заводе по производству ракетного топлива в Сербии

Жертвами серии взрывов на заводе по производству ракетного топлива в Сербии стали по меньшей мере два человека. Еще один числится пропавшим без вести, сообщает портал Blic.

Трагедия случилась в поселке Бубань Поток недалеко от столицы Сербии Белграда. Согласно имеющейся информации, на предприятии производят, в том числе, ракеты для борьбы с градовыми облаками.

По данным, предоставленным сотрудниками экстренных служб Сербии, в результате взрывов образовалось густое облако дыма, которым буквально накрыло Новый Белград.

«Это звучало так, будто самолет преодолел звуковой барьер, окна задрожали, и вдруг появился дым», — заявил очевидец ЧП.

На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Обстоятельства и детали взрывов устанавливаются.