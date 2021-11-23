Депутат Трофимов назвал преступлением против человечности водную блокаду Крыма со стороны Украины

Отказ украинской власти от возобновления подачи воды в Крым является циничным преступлением против человечности. Соответствующее заявление сделал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

По его мнению, всевозможные блокады и заявления с презрительным отношением к нормам морали делают жителей полуострова только сильнее. Депутат отметил, что Крым преодолел все препятствия, учиненные украинским государством.

«Крым прекрасно преодолел последствия энергетической, транспортной, продовольственной блокад и активно развивается», — рассказал он в процессе беседы с РИА Новости.

Последствия водной блокады оказались самыми масштабными. В первую очередь для экологии Крыма, подчеркнул он. Однако местные власти сделали в этом направлении все возможное, добавил Трофимов.

Ранее сообщалось, что сенатор от крымского региона Сергей Цеков призвал украинские власти не зарекаться от возможных поставок воды в Крым. По его словам, Россия успешно решает проблему водообеспечения Крыма самостоятельно.