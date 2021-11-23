Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Трофимов назвал преступлением против человечности водную блокаду Крыма со стороны Украины

Политика
Депутат Трофимов назвал преступлением против человечности водную блокаду Крыма со стороны Украины

Отказ украинской власти от возобновления подачи воды в Крым является циничным преступлением против человечности. Соответствующее заявление сделал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

По его мнению, всевозможные блокады и заявления с презрительным отношением к нормам морали делают жителей полуострова только сильнее. Депутат отметил, что Крым преодолел все препятствия, учиненные украинским государством.

«Крым прекрасно преодолел последствия энергетической, транспортной, продовольственной блокад и активно развивается», — рассказал он в процессе беседы с РИА Новости.

Последствия водной блокады оказались самыми масштабными. В первую очередь для экологии Крыма, подчеркнул он. Однако местные власти сделали в этом направлении все возможное, добавил Трофимов.

Ранее сообщалось, что сенатор от крымского региона Сергей Цеков призвал украинские власти не зарекаться от возможных поставок воды в Крым. По его словам, Россия успешно решает проблему водообеспечения Крыма самостоятельно.

#украина #крым #водная блокада