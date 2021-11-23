Игроки «ПСЖ» считают, что Зидан сменит Почеттино на посту тренера клуба

Бывший наставник футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан может возглавить французский «ПСЖ». Футболисты парижского клуба считают, что француз возглавит клуб в ближайшее время.

Как сообщает испанская газета Marca, имя 49-летнего Зидана упоминалось во время разговоров между игроками, которые знакомы с ситуацией в клубе.

Зидан покинул пост главного тренера «галактикос» весной 2021 года во время очередной волны пандемии COVID-19. Отмечалось, что специалисту не нравится тренировать футболистов дистанционно.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ) и возглавить «Манчестер Юнайтед», а Зидан может заменить его в «ПСЖ».