Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ограничений по COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России пока рано снимать ограничения, которые введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Глава ведомства предостерегла регионы страны от раннего снятия ограничений по COVID-19. Она подчеркнула, что властям пока рано снимать меры, которые ранее были введены для стабилизации эпидемиологической обстановки.

«В некоторых регионах как только начинается снижение заболеваемости COVID-19, отменяются ограничительные мероприятия, но делать это пока рано», — объяснила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самое тяжелое течение коронавируса у больных наблюдается при штамме «Дельта», сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что максимальный рост числа тяжелых случаев COVID-19 был зафиксирован в девяти регионах страны.