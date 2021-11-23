Депутат городской думы Нового Уренгоя Белов скончался на 49-м году жизни

Член городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) и экс-руководитель газеты «Правда Севера» Александр Белов скончался в возрасте 48 лет.

Об этом уведомили в пресс-службе администрации мэрии.

«Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Белова Александра Валерьевича», — говорится в сообщении ведомства.

Белов работал журналистом в газете «Тюменские известия», а также возглавлял коллектив издания «Правда Севера». Мужчина принимал активное участие в общественной жизни города. Он был депутатом городской думы действующего созыва и участником общественного совета ОМВД России по Новому Уренгою.