Мурашко заявил, что около миллиона человек болеют COVID-19 в России в настоящее время

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что количество пациентов с COVID-19 в стране превышает миллион человек.

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14%. Отмечается, что более 860 тысяч граждан проходят лечение амбулаторно, а 212 тысяч жителей получают помощь врачей в стационарах.

Кроме того, в данный момент под наблюдением медиков находятся около 31 тысячи детей, больных коронавирусом. При этом для лечения развернуто 273 тысячи больничных мест.

Напомним, наиболее эффективным методом лечения коронавирусной инфекции является вакцинация. Данная медицинская процедура проводится в России бесплатно при помощи отечественных препаратов, которые прошли испытания и подтвердили свою безопасность.