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МИД РФ расценил публикации голландских журналистов по MH17 как «желтую бульварщину»

Политика
МИД РФ расценил публикации голландских журналистов по MH17 как «желтую бульварщину»

Публикации голландских журналистов о российских спецслужбах и их давлении на адвокатов родственников жертв крушения Boeing MH17 демонстрируют пример классической дезинформации. Об этом заявили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России отреагировало на публикацию нидерландского портала RTL Nieuws. Журналисты утверждают, что сотрудники спецслужб РФ оказывают «психологическое давление» на адвокатов родственников погибших пассажиров самолета в 2014 году.

«Опустившись до уровня желтой бульварщины, голландские СМИ не стесняются на ходу придумывать сложные конспирологические схемы, их авторов и интересантов», — говорится в заявлении МИД.

Малайзийский Boeing рейса MH17 разбился в 2014 году. Катастрофа унесла жизни 298 человек. Расследование до сих пор не установило ответственных за крушение.

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