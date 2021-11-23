«Бросили кость Украине». Почему Запад тормозит запуск «СП-2»

С российским газопроводом «Северный поток — 2» («СП-2») вновь начинают происходить странные вещи. 10 сентября «Газпром» торжественно оповестил мировые СМИ о том, что дорогостоящий проект наконец завершен, при этом Вашингтон за несколько месяцев до этого официально отказался от санкций в отношении трубопровода.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен не менее торжественно объявил о том, что Соединенные Штаты вводят новые экономические ограничения против «СП-2». Если точнее, против компании Transadria Ltd., которая якобы принимала участие в строительстве газопровода. В Госдепартаменте ее называют «юридическим лицом, связанным с Россией».

«Компания Transadria Ltd. будет подвергнута санкциям в соответствии с PEESA [Protecting European Energy Security Act — американский закон "О защите энергетической безопасности Европы"], а ее судно "Марлин" будет идентифицировано как заблокированная собственность», — сказал Блинкен.

Стоит сказать, что за прошедший период с 10 сентября «Северный поток — 2» так и не был запущен, а страны Прибалтики и Украина продолжают уговаривать Германию отказаться от выгодного энергетического сотрудничества. Что происходит с российским трубопроводом?

Федеральное агентство новостей /

Как в первый раз

В мае этого года США действительно отказались от дальнейшего введения санкций против «СП-2», это же подтвердил президент Джозеф Байден. Технические и бюрократические сложности, неизменно сопровождающие запуск проекта подобного масштаба, впрочем, после этого никуда не делись. Предварительная настройка заняла чуть больше месяца, после чего первую нитку газопровода заполнили техническим газом.

Полученный уровень давления (103 бар) всех устроил, оставалось дождаться лишь окончания сертификации «Северного потока — 2». Но и здесь не обошлось без проблем: 16 ноября регулятор ФРГ приостановил процесс получения необходимых документов из-за швейцарской компании Nord Stream 2. Согласно местным законам, ей придется создать дочернюю компанию для работы немецкой части трубопровода.

Берлин поспешил уточнить, решение не является «политически мотивированным». Хочется в это верить, рассуждает гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, иначе завышенные цены на газ скоро ощутимо ударят по европейскому кошельку — сразу после приостановки сертификации оптовые цены на энергоресурс выросли на 17%.

nord-stream2.com / Nord Stream 2

Санкции против Transadria Ltd. и «блокировка» нескольких кораблей-снабженцев — слабые аргументы против столь крупного проекта, уверен эксперт.

«Санкции никаким образом не влияют на ввод "Северного потока — 2" в работу. Они совершенно формальные. Все идет своим чередом. Ситуация будет зависеть от уровня напряженности на фондовой бирже Европы. Когда европейцам надоест платить завышенные цены на газ, тогда они соизволят сертифицировать газопровод, процесс ускорится в несколько раз», — допустил Листовский.

Новые экономические ограничения Вашингтона не противоречат весенней «санкционной оттепели». Те послабления, объяснил глава Фонда энергетического развития, касались лишь европейских партнеров США.

Мнение коллеги поддержал политолог Марат Баширов, который на страницах своего Telegram-канала не без иронии отозвался о заявлении Энтони Блинкена.

«Внутриполитические танцы в США имеют причудливый характер. Украине и конгрессменам, требовавшим санкций против России, издевательски бросили кость — грызите и не мешайте дядям договариваться», — подчеркнул политический специалист.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров уже отреагировал на санкции Госдепартамента против сторонней компании. Выступая на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством», дипломат пообещал Соединенным Штатам «адекватный ответ».

«Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, — посетовал Лавров. — Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверенно, адекватно».

В своем Facebook посол России в США Анатолий Антонов назвал действия США нарушением норм международного права. По его мнению, Вашингтон так и не смог помешать строительству «Северного потока — 2», поэтому теперь стремится задержать ввод объекта в эксплуатацию.