«PR-коды не нужны». Зюганов сравнил введение QR-кодов с «аусвайсами нацистской Германии»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в прямом эфире канала «Россия-24» не смог правильно выговорить «QR-код», перепутав первую букву. Ведущая хотела поправить 77-летнего политика, но тот спешил сравнить законодательную инициативу с гитлеровским режимом.

«Когда я получил этих два закона по PR-кодам – когда иностранную букву в начале ставят, чтобы потом тебе дать такой же аусвайс, мне это напоминает нацистскую Германию. Тут ничего хорошего нет!» — был категоричен председатель ЦК КПРФ.

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта направлены для обсуждения в регионы до 14 декабря. Также их рассмотрят в Общественной и Счетной палатах, Совете Федерации до 14 декабря включительно.

Тем временем, в Казани уже не пускают в общественный транспорт без QR-кодов. Итог первого дня такого эксперимента читайте в нашем материале.

