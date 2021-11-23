Звезда фильма «Мы из джаза» Игорь Скляр попал в аварию на Лиговском проспекте

ДТП с участием Jaguar произошло в центре Петербурга. Сидевшим за рулем одной из машин оказался российский актер театра и кино Игорь Скляр.

На Лиговском проспекте произошло столкновение двух иномарок — Audi и Jaguar. Информация о состоянии участников аварии пока не поступала. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

Артист родился 18 декабря 1957 года в Курске. Скляр получил широкую известность после участия в таких проектах, как «Мы из джаза», «Шерлок Холмс», «Узник замка Иф».