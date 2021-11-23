Вторжение Шредингера. Зачем США напугали Европу скорым нападением России, но передумали

Раздуваемая американскими чиновниками и СМИ тема «российского вторжения» на Украину приобретает оттенок знаменитого «хайли лайкли». 22 ноября польское издание Onet со ссылкой на источники заявило, что директор Национальной разведки США Аврил Хейнс прилетела в Варшаву, чтобы предупредить Польшу и Прибалтику о российском вторжении на Украину, которое якобы может произойти «в ближайшие недели».

«Директор Хейнс ссылалась на данные американской разведки, подтверждающие, что Россия сконцентрировала вблизи украинской границы значительные военные силы, превосходящие по численности те, что занимали Крым в 2014 году», – говорится в сообщении источника Onet.

При этом информаторы обозначили и прямо противоположную позицию США: американская разведка «не уверена, что президент России Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину».

Примечательно, что даже учитывая это, Хейнс собиралась призвать польские власти к «срочным действиям» по созданию совместной коалиции стран Балтии, ЕС и Великобритании, которая «должна была бы сдержать порывы Кремля». Польское правительство быстро откликнулось на американский призыв: премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе для Европы со стороны Белоруссии и России, призвав союзников Польши к «решительным действиям».

Шаткость позиции США 23 ноября начали подтверждать и журналисты: неназванные дипломаты рассказали Wall Street Journal, что «некоторые страны не убеждены в том, что РФ планирует наступление на Украину». Они также отметили, что Штаты предоставили европейским партнерам «новую информацию», чтобы «повысить уровень обеспокоенности» Евросоюза в отношении России, поскольку «их настороженность ослабла». Аналитики западных разведок также не уверены в оценках «настоящих намерений Кремля».

facebook.com / Минобороны РФ

Провокация или дезинформация?

Получается, США сами не уверены в обвинениях, выдвинутых России. Это может свидетельствовать либо о намеренной провокации Вашингтона с целью посеять раздор между Европой и РФ, успешно сотрудничающих по поставкам газа через «Северный поток — 2», либо о катастрофической некомпетентности американского руководства.

Примечательно, что пресловутое «российское вторжение» стало поводом для отправки на Украину военных советников и оружия — предположительно ПТРК Javelin, минометов и ПЗРК Stinger, утверждает CNN.

Также не исключено, что антироссийская «истерия» должна стать формальной причиной для наступления Киева на Донбасс, предполагает политолог, член научного совета при ООН РАН Антон Бредихин. В конце октября ситуация на российско-украинской границе накалилась до предела после того, как ВСУ начали использовать запрещенные Минскими соглашениями боевые дроны для атаки на непризнанные республики.

«Хочу напомнить, что всеми процессами на Украине руководят не киевские власти, а американцы. А им нужно столкнуть Украину с Россией. У Киева есть масса шагов, которые уже реализованы для начала конфликта. Украина ждет только какого-то события, которое в дальнейшем можно будет выдать как провокацию. Поэтому нужны все эти заявления. После этого киевские власти могут отдать приказ о наступлении на Донбасс. Сообщения о том, что Россия якобы наращивает войска и готовится к наступлению — как раз и есть прикрытие для Киева», — заявил эксперт Федеральному агентству новостей.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

С чего все началось

В середине ноября The New York Times сослалось на официальных лиц США и Европы, сообщив о скорой готовности России вторгнуться на Украину. До этого издание Bloomberg заявило о «мобилизации российских сил» на границе с Украиной на случай вооруженного столкновения.

Кремль напомнил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на собственное усмотрение. В МИД заявления о намерениях захватить Украину назвали смешными и опасными, а официальный представитель министерства Мария Захарова посоветовала «сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет».

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