Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать Европе несколько областей, чтобы восстановить историческую справедливость. Соответствующее заявление сделал лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

По мнению Мураева, история заключается в изменении границ государства.

Он не смог пройти мимо слов украинского лидера о том, что Советский Союз, подаривший стране пять областей, является нападающей стороной. Лидер партии «Наши» сделал неожиданное заявление, что раз уж на то пошло, то решение отдать эти земли ЕС является вполне справедливым.

«Или у нас президент не дружит с головой?», — задал он риторический вопрос Зеленскому.

По словам Мураева, украинское государство собственноручно ведет себя к распаду. Он выразил мнение, что в 21 веке страну ждет раскол.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский определенно покинет свой нынешний пост, несмотря на то, что главу государства поддерживают многие представители молодого поколения. Соответствующее мнение высказала общественный деятель и юрист Татьяна Монтян.