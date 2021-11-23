Ведущий Шейнин: контракт Киева с «Газпромом» на 15 лет разоблачил ложь о «войне» с Россией

Постоянные заявления официального Киева о приближающейся «войне» с Россией — это ложь, которую украинцы сами же и опровергли. Уловку премьер-министра Дениса Шмыгаля в прямом эфире разоблачил ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин.

Для страны, которая постоянно и на каждом углу жалуется на грядущую «войну», Украина ведет себя чересчур миролюбиво с потенциальным «агрессором». Одна из главных несостыковок, которая и похоронила навязываемый Киевом миф, стало сообщение Шмыгаля о намерении продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет. Премьер-министр государства, которое со дня на день ждет вражеские танки у своих рубежей, так себя не ведет, заметил ведущий «Время покажет».

«Люди, которые всерьез верят, что завтра-послезавтра на них могут напасть, не обсуждают продление контракта на 15 лет. Это значит, что если Шмыгаль сейчас, 22 ноября 2021 года, об этом рассуждает, то на этот момент никакой истории, что кто-то концентрируется здесь, чтобы напасть, нет», — заметил известный журналист.

Присутствующие в студии представители Украины и стран коллективного Запада попытались оспорить позицию Шейнина. Американский политолог Майкл Васюра заметил, что Россия в случае потенциальной агрессии будет стараться не навредить собственной инфраструктуре. Однако в таком случае слова Шмыгаля снова лишены смысла, поставил эксперта на место ведущий. Ведь действующий контракт заключен до 2024 года, а значит, до самого истечения срока Украина может чувствовать себя в безопасности.