Компания «Нафтогаз Украины», которая еще несколько раз была в стране ключевым налогоплательщиком, превратилась в убыточное предприятие, и этот провал во многом является результатом влияния Запада.

Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, который напомнил, что в текущем 2021 году уровень заполненности газом подземных хранилищ страны оказался минимальным из-за того, что «Нафтогаз» летом отказался от закачки топлива. При этом в украинских ПХГ хранится принадлежащий нерезидентам газ, который оттуда экспортируется в Европу. А значит и так минимальное количество газа в хранилищах уменьшается. и страна рискует тем, что зимой ей самой не хватит топлива.

При этом совместная политика «Нафтогаза» и украинского правительства ориентирована на приобретение газа по завышенным ценам, установившимся на европейских спотовых биржах. То есть компания, вместо того, чтобы договорится с Россией о прямых поставках, покупает российский газ у европейских перекупщиков по цене примерно в 1000 долларов за тысячу кубометров.

По мнению бывшего министра экономики, в данном процессе, который на Украине называют виртуальным реверсом, присутствует коррупционная составляющая.

«Почему они это делают – особая тема. Там есть не только политические аспекты, но и, судя по всему, личная материальная заинтересованность отдельных людей в схеме закупки через посредников и «прокладки», зарегистрированные на территории ЕС», — рассуждает Суслов.

Федеральное агентство новостей /

При этом, по его словам, ответственность за происходящее лежит не только на украинских политиках и управленцев, которые ради выгоды вредят собственной стране, но и на западных «друзьях» Киева.

Запад оказал непосредственное влияние на формирование Наблюдательного совета «Нафтогаза», и с момента его создания практически не менялся, в отличие от правления компании. Набсовет, напоминает Суслов, возглавила гражданка Великобритании Клэр Споттисвуд, которая, как и другие иностранные члены совета, получает очень высокую зарплату, но не выполняет свои обязанности на должном уровне.

Таким образом провальные результаты работы «Нафтогаза» это следствие именно «западного наблюдения», уверен Суслов. Работа Наблюдательного совета, по его словам, выгодна кому угодно, кроме Украины. И украинцам, если они хотят исправить эту ситуацию, следовало бы самим заняться ключевыми вопросами и проблемами своей страны, и не только в том, что касается энергетики.

«Отказ украинцев от управления собственным государством, стремление попасть под внешнее управление, передача важнейших функций представителям других государств, работавших, очевидно, не в интересах Украины, – это одна из причин нашего тяжелого положения», — заключил экс-министр.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее эксперты высказали мнение, что настойчивое желание Киева сохранить транзит российского газа после 2024 года при категорическом нежелании напрямую покупать топливо у России, связано с тем, что Украина рассчитывает продолжать отбирать газ для своих нужд из транзитной трубы под видом виртуального реверса.