Очередной анекдот Норкина про американцев и психические отклонения покорил зрителей «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин сумел на позитивной ноте завершить новый выпуск программы «Место встречи», в котором эксперты оценивали вероятность конфликта, в том числе военного,между Россией и США после 2024 года.

Журналист завершил выпуск традиционным анекдотом. На этот раз про американцев.

«Приезжает американский турист в Англию на экскурсию. Гид- англичанин рассказывает о зданиях. Американец спрашивает: "А что у вас дома такие низкие. Вот у нас бы был огого какой высокий". Англичанин отвечает: "Совершенно согласен с вами, сэр, ведь это же психиатрическая больница».

Программа «Место встречи» выходит по будням на канале НТВ с 14 до 16.00 по московскому времени. Заканчивать каждый выпуск анекдотом - стало фирменным стилем ведущего Андрея Норкина.