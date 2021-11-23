Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей напомнил о чудовищной резне, которую в 2014 году устроили украинские националисты. Нападки радикалов унесли жизни тысяч русскоговорящих жителей Украины.

Тему военных преступлений, совершенных Киевом под руководством экс-президента Украины Петра Порошенко, в очередной раз подняли граждане Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак. Они обратились в ряд международных организаций, с призывом обратить внимание на преступления, совершенные украинскими силовиками на оккупированных ВСУ территориях Донецкой и Луганской народных республик. Как отметил Шугалей, это был настоящий геноцид — военное преступление, не имеющее срока давности.

«Это был настоящий геноцид, который необходимо приравнять к геноциду евреев Гитлером. И если будет хоть какой-то риск повторения этих событий, я считаю, что Россия имеет право отвечать по всей справедливости военного времени. Даже если придется стереть с лица земли всю Европу», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

В то же время социолог обратил внимание, что РФ до сих пор не ответила на геноцид русскоговорящего населения Украины.

«К слову сказать, Россия до сих пор на геноцид 2014 года не ответила», — резюмировал Шугалей.

Глава ФЗНЦ также обратил особое внимание, что Россия, в отличие от европейских подстрекателей, никогда не открывала ящик Пандоры первой.