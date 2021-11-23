Нижневартовцы возмутились ремонтом остановки от депутата местной гордумы Павла Елина

Жительница Нижневартовска обратилась к депутату местной гордумы Павлу Елину с жалобой на состояние остановки общественного транспорта и попросила утеплить объект. Народный избранник решил проблему. Однако в Сети раскритиковали результат.

В павильоне объекта не было стекла, из-за чего люди не могли спрятаться внутри от ветра. Елин приколотил к остановке лист фанеры и выложил отчет об оперативно проделанной работе в Instagram. Фотография вызвала бурные обсуждения в Сети.

«Я прям через экран почувствовал, как теплее стало», — оставил ироничный комментарий под постом один из пользователей.

В гордуме Нижневартовска объяснили, что фанерный лист — это временное решение, чтобы защитить людей от ветра. Власти в скором времени намерены вернуть остановке нормальный вид.

«В ближайшее время будет вставлено стекло и все будет приведено в такой вид, как было раньше», — приводит ответ гордумы РИА Новости.

Депутат выложил новый пост, в котором, объяснил, почему решил прибить фанеру в оконный проем.

«Можно ждать, пока изготовят и поставят новое. А можно установить временную заплатку из фанеры, чтобы в мороз люди не мерзли на остановке (в нашем городе уже минусовая температура). Да, возможно, не очень красиво, но тепло и практично», — объяснился перед подписчиками Елин.

Народный избранник пообещал и дальше работать на благо местных жителей, но этот порыв горожане не оценили. Пользователи продолжили оставлять язвительные комментарии на странице депутата в Instagram.